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02. 05. 2018

Три страны готовы оплатить миротворцев в Донбассе

Германия рассматривает возможность финансирования миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Гримчак в эфире 5 канала.

"На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть - расчеты и соглашение о донорах этой операции", - отметил он.

По словам Грымчака, фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее.

"Сегодня у нас есть десятки стран, которые, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, именно посылая свои войска. Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы в этом", - подчеркнул он.

Замминистра также рассказал механизм введения миротворцев на территорию ОРДЛО.

"Совет безопасности принимает решение. Они разрабатывают мандат этой миротворческой миссии. И решением генерального секретаря ООН отправляется группа экспертов, которая на месте должна определить состав и средства, которые нужно использовать для этой миссии. И когда становится более-менее понятно, сколько нужно людей, полицейских, техники и всего остального, начинается", - пояснил Грымчак.

Он также отметил, что, согласно подсчетам экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20-25 тысяч военных и пять тысяч полицейских международной миссии.

Ранее сообщалось, что страны G7 поддержали Киев по миротворцам на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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