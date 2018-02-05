Британского миллиардера подозревают в работе на разведку РФ

Миллиардер и основатель исследовательского центра Legatum Institute Кристофер Чандлер "связан с российской разведкой". Об этом заявил депутат парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Роберт Сили.

Поэтому Чандлер был "объектом интереса" французской разведки с 2002 года, сказал Сили, выступая в палате общин. Это следует из документов, которые ему и еще четырем членам британского парламента передала служба безопасности Монако, добавил политик.

Документы датированы 2005 годом и охватывают период начиная с середины 1990-х годов. В них также фигурирует брат Кристофера - Ричард Чандлер. В файле по Кристоферу Чандлеру служба безопасности Монако сделала пометку "контрразведка", отметил Сили. Документы, по его словам, имеют отношение к национальной безопасности и отмыванию денег.

Сили выразил уверенность в подлинности документов и заявил, что данные подтвердили источники во французской разведке, а также их британские и американские коллеги.

В Legatum Institute отвергли эти обвинения, заявив, что Чандлер никогда не был связан с российской разведкой или с российским государством: ни Кристоферу Чандлеру, ни кому-либо еще в исследовательском центре неизвестно о подобном расследовании французской разведки. Обвинения Сили в центре назвали "полной чепухой".

Legatum Institute считается влиятельной организацией, которая выступала за Brexit, в частности, сообщалось, что она принимала участие в подготовке предложений по жесткому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза. В парламенте ранее уже объявляли об изучении возможной роли Кремля в деятельности института.

Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает на том, что подал запрос на него еще до проведения референдума по Brexit.

Ранее сообщалось, что гражданин Эстонии Илья Тихановский, который работал на спецслужбы РФ, приговорен судом в порядке согласительного производства к четырем годам тюремного заключения.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net