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02. 05. 2018

Протесты в Ереване: заблокированы основные дороги

В Ереване с утра среды, 2 мая, протестующие заблокировали основные дороги и подъезд к аэропорту Звартноц. Как сообщает агентство News.am, люди с чемоданами пешком идут в аэропорт. Кроме трассы в аэропорт, перекрыт центр города, дороги, связывающие центр с окраинами.

Силы спецназа отошли и расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей.

Накануне лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал со 2 мая начать тотальные протестные акции по всей республике и объявил о тотальной транспортной блокаде Армении.

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Источник: korrespondent.net

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