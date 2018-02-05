Brexit: Британия согласна на сделку с ЕС по схеме ассоциации с Украиной

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что он "не имеет существенных возражений" против идеи соглашения об ассоциации между Британией и ЕС, подобной той, что блок имеет с Украиной. Об этом в среду, 2 мая, сообщает Euractiv.

Отвечая на вопрос комитета Палаты лордов по вопросам ЕС, Дэвис заявил, что все зависит от деталей, но "если рассматривать как концепцию, у меня нет существенных возражений против этого".

"Некоторые соглашения об ассоциации является шагом к членству", - сказал он комитету, указывая на пример Украины.

По его мнению, это зависит от того, что включено в соглашение.

"Мы бы, например, не хотели, чтобы это привело к компетенции европейской юрисдикции (Европейского суда)", - отметил Дэвис.

Как отмечается, Европарламент ранее предложил, чтобы соглашение об ассоциации между Британией и ЕС после Brexit касалось четырех основных направлений - торговля, внешняя политика и безопасность, внутренняя безопасность и "тематическое" сотрудничество.

Британский министр также подтвердил, что хочет согласовать основные положения новых отношений до октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Британии хотят новый референдум по Brexit.

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Источник: korrespondent.net