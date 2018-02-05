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02. 05. 2018

В Армении работники аэропорта присоединились к протестам

Работники главного международного аэропорта Армении Звартноц присоединились к протестам оппозиции, сообщает 1in.am.

Несколько десятков сотрудников вышли из здания аэропорта и направились по дороге к митингующим, которые заблокировали движение в направлении терминала.

Операционная деятельность в аэропорту продолжается, очевидно, что протестуют сотрудники, которые сейчас не находятся на смене. Согласно расписанию на сайте аэропорта, задержек рейсов нет.

Также журналисты Sputnik Армения сообщают, что протестующие перекрыли входы в министерства образования и науки, диаспоры и некоторые другие. Они устроили сидячую акцию у министерств, проходы к зданиям заблокированы автомобилями.

Напомним, в Ереване с утра 2 мая заблокированы все основные дороги. Перекрыта трасса в аэропорт, центр города, дороги, связывающие центр с окраинами.

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Источник: korrespondent.net

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