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02. 05. 2018

От грязного воздуха ежегодно гибнут семь миллионов человек - ВОЗ

В мире каждый год умирает семь миллионов человек от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, уровень загрязненности воздуха на планете стремительно растет – им дышат девять человек из десяти.

В организации отметили, что от заболеваний, вызванным загрязнением воздуха окружающей среды, в 2016 году умерли 4,2 млн человек. Еще 3,8 млн смертей связаны с загрязнениями от топлива, используемого в различных технологиях.

Более 90% летальных случаев фиксируют в странах с низкими доходами населения, в первую очередь в Азии и Африке.

Наименьший уровень загрязнения воздуха – в Европе, Северной и Южной Америке, отметили в организации.

Напомним, в 2015 году от болезней, вызванных загрязнением экологии, умерли 9 млн человек. 

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Источник: korrespondent.net

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