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02. 05. 2018

На границе с Венгрией в микроавтобусе под сумками нашли ребенка

В пункте пропуска Лужанка на границе с Венгрией украинские пограничники пресекли попытку незаконного вывоза ребенка из страны. Об этом в среду, 2 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"При проведении углубленного осмотра транспортного средства Volkswagen, на котором на выезд из Украины следовали пять человек, пограничники обнаружили спрятанную девочку возрастом 5 лет. Ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами", - говорится в сообщении.

У девочки был при себе биометрический паспорт гражданки Украины, который пограничникам при проведении контроля не показали. При этом фамилия ребенка не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. Матери в машине не было, никакие разрешительные документы на вывоз ребенка за границу от матери предоставлены не были. Также пассажиры микроавтобуса не смогли предоставить свидетельство о рождении ребенка, что могло подтвердить отцовство.

О факте была проинформирована полиция. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошлой неделе пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии, пытавшегося незаконно пересечь украинскую-румынскую границу по реке Дунай. Норвежец пытался пересечь границу на двух пластиковых бочках. Пограничникам он объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС. При себе у него нашли наркотики.

Группа нелегалов тайком пыталась попасть в РФ на товарном поезде

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Источник: korrespondent.net

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