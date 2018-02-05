Патриарх Филарет в Европарламенте отслужил молебен

Во время своего визита в Европарламент, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужил молебен за мир в Украине и Европе. Об этом в среду, 2 мая, сообщает Укринформ.

Отмечается, что уже второй визит Патриарха Филарета в законодательный орган ЕС после 2014 года.

"Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он благословил наш труд, наше сотрудничество на благо и Украины, и Европы. Благословил, чтобы в мире воцарился мир", - призвал предстоятель УПЦ КП.

Он также помолился за создание в Украине единой поместной православной церкви.

"Украинская поместная православная церковь является единственной духовной основой неделимости Украинского государства и единства украинского народа", - подчеркнул Филарет.

Молебен прошел на украинском и английском языках.

По программе визита, в законодательном органе ЕС Патриарх в среду примет участие в международных конференциях "Цена российской агрессии в Украине: свидетельство похищений, пыток и убийств", а также "Украина времен независимости: взгляд Православной церкви на общество, которое меняется".

Патриарх Филарет также посетит украинских военнослужащих, которые проходят реабилитацию в брюссельском военном госпитале, и встретится с украинской громадой в Бельгии.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей приступил к рассмотрению просьбы Украины предоставить автокефалию ее православной церкви.

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Источник: korrespondent.net