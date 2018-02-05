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02. 05. 2018

В Херсонской области покончил с собой полицейский

В Херсонской области нашли повешенным работника полиции. Информация поступала дежурным Новотроицкого отделения полиции утром в среду, 2 мая.

Тело мужчины обнаружили возле автостанции.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личность мужчины. Им оказался работник местного отделения полиции. Проводится служебное расследование.

Напомним, в конце апреля в Херсонской области нашли мертвым руководителя районного подразделения полиции.

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Источник: korrespondent.net

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