В Херсонской области покончил с собой полицейский

В Херсонской области нашли повешенным работника полиции. Информация поступала дежурным Новотроицкого отделения полиции утром в среду, 2 мая.
Тело мужчины обнаружили возле автостанции.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личность мужчины. Им оказался работник местного отделения полиции. Проводится служебное расследование.
Напомним, в конце апреля в Херсонской области нашли мертвым руководителя районного подразделения полиции.
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Источник: korrespondent.net
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