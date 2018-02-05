Серьезные нарушения на Первомай не зафиксированы - МВД

Украинские правоохранители заявили об отсутствии серьезных нарушений в Украине в ходе отмечания первомайских праздников. Об этом в среду, 2 мая, сообщает пресс-служба МВД в Twitter.

"Правоохранители обеспечили правопорядок 1 мая. В этот день прошли 80 массовых мероприятий в 16 регионах страны. Участие в них приняли 15,5 тыс. граждан. За публичным порядком и безопасностью следили около 2,5 тыс. правоохранителей. Серьезные нарушения не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 1 мая прошел марш трудящихся, организованный Социал-демократической партией и депутатом Сергеем Каплиным. В центре столицы собрались сотни людей с транспарантами и плакатами.

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Источник: korrespondent.net