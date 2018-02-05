Найем заявил, что его избили дважды

Народный депутат Мустафа Найем, пострадавший в результате дорожного конфликта в Киеве, заявил, что драк было две. Комментарий пострадавшего парламентария в среду, 2 мая, публикует Украинская правда.

По словам Найема, инцидент начался в 17.25. После первых ударов, которые были в 17.37, нападавшие побежали, а нардеп погнался за ними, в результате чего произошла еще одна потасовка.

"Сначала они побежали в Метроград, потом выбежали в Арену, бегали там, потом выбежали из Арены на Скоропадского. Там меня догнал еще один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню, как упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный, и уже на земле они били втроем ногами недолго", - рассказал он.

По информации УП, во втором эпизоде участвовал Темербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

Кроме того, в комментарии изданию Найем выразил удивление тому, что участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел улететь из Киева.

"Инцидент начался в 17.25 – это был мой первый звонок в полицию, потом мы еще минут 10 спорили, потом приехал этот парень (предположительно, Магомед-Амин Саитов – ред.) и случился удар, потом мы с этим парнем гнались друг за другом минут 15. Это уже шесть с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени – доехать до Борисполя или Жулян, успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах", - рассказал депутат.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева народный депутат Мустафа Найем получил телесные повреждения.

Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два гражданина России и один - Украины. В частности, были задержаны Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р., Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Четвертого фигуранта инцидента, подозреваемого в нанесении депутату удара в лицо, объявили в розыск.

Вчера в прокуратуре Киева заявили, что мужчина, который нанес Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, покинул территорию Украины через два часа после инцидента на самолете Киев-Баку.

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Источник: korrespondent.net