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02. 05. 2018

На Камчатке активизировался вулкан

На Камчатке активизировался Вулкан Ключевской, который выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту пять км над уровнем моря. Об этом в среду, 2 мая, сообщает со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН) Интерфакс.

"Это событие на вулкане произошло в среду днем ​​по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в юго-восточном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.

Предыдущий выброс на вулкане был зарегистрирован 25 апреля. До этого вулкан "молчал" больше трех месяцев.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что пеплопады в населенных пунктах полуострова не появлялись.

Ранее сообщалось, что на Камчатке шлейф пепла от вулкана Ключевской протянулся более чем на 90 км.

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Источник: korrespondent.net

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