Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море. Об этом сообщают во вторник, 2 мая, стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.

Отмечается, что флагман соединения – британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).

Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217) и несколько кораблей поменьше.

Cмотрите фотогалерею: В Черное море вошла группа кораблей НАТО

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины хочет видеть корабли НАТО в Черноморском регионе из-за глобальной угрозы со стороны России.

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Источник: korrespondent.net