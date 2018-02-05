На Закарпатье протестующие селяне перекрыли трассу

В селе Приборжавское в Иршавской районе Закарпатской области началась акция протеста местных жителей с требованием к районной и областной власти отремонтировать дороги. Люди перекрыли движение, сообщает Мукачево.net в среду, 2 мая.

Отмечается, что к митингующим прибыли руководители района во главе с председателем Иршавской РГА Алексадром Гориным.

"Чиновники дали людям обещание, что 20 мая стартует ремонт дорог в районе. В ответ протестующие заметили, если этого не произойдет, тогда они не просто перекроют дорогу, а установят палатки и объявят бессрочный протест", – говорится в сообщении.

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Ранее жители города Вишневое в пригороде Киева перекрыли улицу с требованием построить для детей новую школу. Очевидцы сообщали, что из-за действий протестующих "все Вишневое стоит".

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Источник: korrespondent.net