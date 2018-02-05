Медведчук рассказал, почему не находят виновников трагедии 2 мая в Одессе

Причины затягивания расследования трагедии 2 мая в Одессе всем хорошо известны, считает лидер общественного движения Украинский выбор - Право народа Виктор Медведчук. По его словам, за четыре года веру в справедливое и политически незаангажированное расследование одесской трагедии потеряли не только украинцы, но и мировая общественность.

"Заметьте: сегодня уже почти не слышны призывы правозащитников, представителей международных институций провести объективное расследование событий 2 мая и наказать виновных. По сути, этот вопрос затрагивается только в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В частности, в последнем отчете, обнародованном в марте 2018-го, констатируется: "Следствие и судебные процессы в отношении насилия, имевшего место 2 мая 2014 года в Одессе, как и раньше, носили односторонний характер, отрицательно сказываясь на правах жертв и обвиняемых", – отметил он.

Медведчук подчеркнул: причины затягивания следствия всем хорошо известны. "Об этом еще три года назад говорила Саманта Пауэр, которая тогда была представителем США при ООН: "Расследование… наткнулось на большие препятствия не только из-за дефицита компетенции, но из-за дефицита желания привлечь к ответственности тех, кто это осуществлял", – отметил он.

Ранее стало известно, что в Одессе будут судить еще одного фигуранта дела 2 мая.

Источник: korrespondent.net