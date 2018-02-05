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02. 05. 2018

В Иране произошло землетрясение, пострадали 40 человек

В Иране в результате землетрясения пострадали не менее 40 человек. Об этом сообщает местное агентство ISNA.

Отмечено, что магнитуда подземных толчков составила 5,2 балла.

"Землетрясение произошло в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе страны. В результате в некоторых городах провинции перестала работать мобильная связь. Также были повреждены дома, особенно в селах", - говорится в сообщении.

Как рассказали медики, большинство пострадавших находятся в хорошем состоянии. Только двое пострадавших получили переломы и были переведены в операционную.

В экстренных службах отметили, что пока неизвестно о жертвах землетрясения. Собеседник агентства отметил, что большинство людей в населенных пунктах не спали и вышли из своих домов во время землетрясения.

Как сообщили в экстренных службах, эпицентр землетрясения находился на восьмикилометровой глубине. Сотрудники экстренных служб попросили людей выйти со своих домов. Также были эвакуированы семь сел.

По данным спасателей, землетрясение не коснулось подачи электричества в дома, а также телефонных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что при землетрясении в Турции пострадали 39 человек.

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Источник: korrespondent.net

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