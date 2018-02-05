Суд разрешил заочное расследование по экс-главе МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом в среду, 2 мая, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В частности, указано, что 27 апреля суд дал разрешение на заочное расследование в уголовном деле по подозрению Захарченко в организации превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов против активистов Евромайдана, что привело к массовым жертвам.

Также Захарченко подозревают в организации умышленных убийств и покушений во время массовых акций протеста в Киеве в феврале 2014 года.

Как отмечается, заочное расследование в указанном производстве уже осуществляется в отношении экс-президента Виктора Януковича, а также бывшего руководства СБУ и других чиновников.

Ранее сообщалось, что беглые министры Януковича обещают вернуться в Киев.

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Источник: korrespondent.net