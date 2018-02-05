Гройсман инициирует увеличение полномочий премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие новой редакции закона О Кабинете министров Украины и закона О полномочиях премьер-министра Украины для расширения последних. Об этом глава правительства заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Если вы возьмете закон о Кабмине, вы увидите, что полномочия исполнительной власти очень ограничены в возможности принятия решений. Очень зарегулированное украинское законодательство с одной стороны, а с другой - есть дуализм полномочий, что тоже является проблемой", - отметил Гройсман.

По его мнению, необходимо определить каждому уровню власти, начиная с местного самоуправления на уровне общины, района, области, что именно находится в их компетенции.

Премьер считает необходимым принятие нового закона О Кабинете министров Украины, а также О полномочиях премьер-министра.

"Возьмите любую организацию и ее руководителя - руководитель может издать приказ, распоряжение и т. д., а я как премьер-министр не имею права этого делать. Это еще во времена Януковича максимально все полномочия забрали у правительства, чтобы правительство не могло ничего решать", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, чем больше будет полномочий при принятии решений, тем большей будет и ответственность.

Напомним, ранее глава правительства Владимир Гройсман назвал главную проблему экономики Украины.

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Источник: korrespondent.net