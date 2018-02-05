В Сумах избили и ограбили полицейского

В Сумах совершено разбойное нападение на работника полиции, сообщает в среду, 2 мая, местное издание Данкор.

"Преступление было совершено 30 апреля около 2.30 ночи на ул.Прокофьева возле дома №24. Сотрудник полиции возвращался домой. Не дошел буквально 300 м, как сзади на него напали трое и начали бить по голове. По предварительным данным, у полицейского перелом челюсти, носа и сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

Злоумышленники отобрали у полицейского отобрали личные вещи - ключи от квартиры, машины, часы, сумку, телефон, кошелек, после чего сбежали.

Полицейский сам добрался домой и набрал 102. Он описал автомобиль, на котором перемещались злоумышленники. Выехавший на поиски наряд остановил похожую машину и задержал водителя. В авто он был один. Личности двух других нападавших устанавливают.

Задержанному уже предъявили подозрение по статье о разбое.

Напомним, ранее в Запорожье полицейские расстреляли мужчину, бросившегося на них с топором.

Ранее нашли мертвым главу райотдела полиции в Херсонской области.

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Источник: korrespondent.net