На нардепа Мустафу Найема напали в центре Киева 30 апреля. В результате Найем получил телесные повреждения - перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

После конфликта были задержаны три человека, еще один участник покинул Украину. Двое из нападавших оказались гражданами России.

Корреспондент.net собрал все подробности конфликта с участием Мустафы Найема.

Конфликт на Бессарабке

В самом центре Киева около Бессарабского рынка недалеко от Крещатика 30 апреля, как сообщается, Найем не пропустил на дороге Mercedes G-Wagen, который хотел нарушить правила дорожного движения, проехав на запрещающий знак.

Водитель "кубика" вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес депутату телесные повреждения. По словам Найема, вскоре "они начали вызывать своих ребят, приехали человека четыре-пять".

Видео избиения Мустафы Найема. По словам брата нардепа Маси Найема, на нем только начало инцидента, который продолжился неподалеку, с другой стороны здания Арена-Сити на Бессарабской площади

Брат нардепа Маси Найем отметил, что на видео - только начало инцидента, который продолжился неподалеку, с другой стороны здания "Арена-Сити" на Бессарабской площади.

"Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то", - написал нардеп в Facebook.

Свидетели сообщали, что оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента. На место происшествия оперативной приехади медики и полиция. Как написал Найем, он вызвал 102 "как обычный гражданин".

Cмотрите фотогалерею: Нападение на Найема: подробности и реакция сети

2 мая Найем рассказал подробности второй драки. По его словам, инцидент начался в 17.25, после первых ударов, которые были в 17.37 Найем побежал за нападавшими до улицы Скоропадского. Там произошла вторая драка.

"Сначала они побежали в Метроград, потом выбежали по удали в Арену, бегали там, потом выбежали из Арены на Скоропадского. Там меня догнал еще один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню как, упал головой на асфальт - у меня там ушиб сильный и уже на земле они били втроем ногами недолго", - рассказал нардеп Украинской правде.

Оперативное задержание

Троих участников конфликта задержали после введенного в Киеве плана-перехвата вскоре после конфликта. Их привезли на место события.

Четвертому участнику конфликта удалось скрыться. Позже стало известно, что он покинул Украину через два ччаса после инцедента.

Подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрениях: трем - по ст. 296 "хулиганство", четвертому, которому удалось скрыться с места инцидента - заочно, по ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" Уголовного Кодекса.

Нападавшие на Найема

В прокуратуре Киева заявили 1 мая, что человек, который нанес Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек украинскую границу самолетом Киев-Баку. Он объявлен в розыск.

Двое из участников конфликта имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельства о временном проживании, еще один - гражданин Украины.

Что известно о нападавших

Нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович 1999 года рождения, Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 года и Умал Тимербилатов Русланович 1996 года.

В свою очередь брат избитого нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов. При этом, согласно видео, которое было обнародовано вечером 1 мая, участие в конфликте с Найемом принимали не четыре, а пять нападавших.

Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании BoomBox Promotions. Двое других - его брат Муса Саитов и Магомед Дончаев, который также является помощником главы общественной организации Диаспора чеченского народа и директором BoomBox Promotions, сообщает Украинская правда.

Магомед Саитов в 2015 году на Дне мира / Диаспора чеченского народа

Компания зарегистрирована в Киеве на улице Дегтяревской 27-Т, как и несколько других, также связанных с Саитовыми. По этому адресу находится бизнес-центр Mikom Palace, в нем же располагается Диаспора под руководством Данила Гончарова.

BoomBox Promotions представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров, который является племянником Данила Гончарова.

Также Магомед-Амин Саитов является учредителем Релакс-Компани. В 2015 году он числился заместителем главы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз", подписантом организации также является упомянутый Данил Гончаров.

Муса Саитов является бенефициаром ряда компаний и владельцем загородного комплекса Лепота в Киевской области.

В открытии комплекса Лепота осенью 2017 приняли участие Муса Саитов (слева) и Данил Гончаров (в кресле) / Jetsetter

Реакция соцсетей

Нападение группы чеченцев на нардепа в центре Киева вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

"Три экипажа полиции, две кареты скорой помощи прибыли на место избиения нардепа Мустафы Найема - вот что нужно знать о равном отношении к гражданам. Когда вам скажут в полиции, что у них нет людей/машин/других ресурсов, покажите вот это фото", - написал журналист Орест Сохар.

"Юные кадыровцы избили Найема, украинского парламентария, в центре Киева. Это тревожный сигнал. Во-первых, имеем яркую иллюстрацию, что будет с Украиной в случае возможного "примирения" с Россией, восстановления прежнего беспрепятственного режима поездок. В наших городах становится все больше такой "кавказской молодежи". Беру в кавычки, потому что дерзкое гиперагрессивное поведение таких чуваков объясняется не столько их этническим происхождением, сколько особенностями путинского режима", - считает политолог Михаил Басараб.

"Найема избили мажорчики, граждане России, страны-оккупанта. Как они сюда попали? Запросто. Ведь власть до сих пор не ввела визовый режим с оккупантом и щедро принимает у себя весь подобный хлам, который наживается здесь на украинцах, издевается и калечит. И не только на Донбассе, но и по всей стране", - написал общественный деятель Александр Аронец.

"Да что с нами такое? Россия ведет войну против Украины, убивая украинцев на востоке, аннексируя Крым. А в центре Киева граждане России спокойно бьют гражданина Украины, еще и представителя власти. Хотел написать о депортации, но в голову пришли мысли о другом и более радикальном наказании", - написал майдановец и боец Нацгвардии Александр Хаджинов.

"Всего за пару минут ощущений по материи, Мустафа Найем в реалиях смог ощутить итого своей четырехлетней плодотворной деятельности", - написал юрист и блогер Максим Бужанский.

Подобного мнения придерживается журналист Александр Дубинский.

"Киев всегда был доброжелательным и толерантным. Именно это мне и нравилось всегда в Киеве. Таких открытых, радушных и миролюбивых городов в мире очень мало. Сегодня прочел об инциденте с моим другом Мустафой Найемом. Я не хочу, чтобы Киев становился таким агрессивным", - написал бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"Иногда в матрице происходит сбой. И вместо обычного терпилы, которого эта элита подрезает на кубике, оказывается Мустафа Найем. Именно в такие моменты в государстве показательно просыпается вся королевская конница, вся королевская рать, министры и их вертухаи бегут наперегонки с результатами расследования, а самоназначенная элита спешно разбегается по темным углам", - написал общественный деятель и бизнесмен Илья Кенигштейн.

"Народный депутат отхватил от, хм, гостей с востока, назовем их так. Полиция, когда приехала, смогла впоследствии задержать тех, кто не бил Найема. Нет ни одного сомнения, что они за решетку не сядут. Наши суды - самые гуманные в мире. Того, кто сломал челюсть нардепу, прогнозируемо не смогли задержать, и он выехал за пределы страны. Реформа в действии. Сам Мустафа, на 90 процентов, после сломанной челюсти не смог бы применить оружие, против которого у граждан так выступает. Полиция его защитила так же, как других граждан, то есть никак", - написал пользователь Александр Кравченко.

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Источник: korrespondent.net