Лента RSS
Подписаться на ленту
02 мая 2018, среда, 16:35
+22°C
Завтра +26°C
+22°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
02. 05. 2018

Без воды и продуктов. Военные пожаловались СМИ на условия перевозки

Военнослужащих 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил перевозят в ужасных условиях, сообщил Украинским новостям один из бойцов подразделения.

По его словам, при выведении из зоны боевых действий в конце апреля военные вынуждены были в ожидании поезда трое суток спать на железнодорожной платформе в Бахмуте Донецкой области.

После этого эшелон с военнослужащими около 10-15 часов стоял в Харькове, откуда поехал в Полтаву, где стоял на вокзале еще около 10 часов.

"В поезде жара... Нет воды, нет продуктов. Мы как-то выходим из положения, но мы же не с курорта едем!" - сказал военнослужащий.

По его словам, эшелон медленно двигается в сторону Киева.

Военный также отметил, что командование никак не отреагировало на призывы бойцов исправить ситуацию. Поэтому они призывают Генеральный штаб вмешаться и разобраться.

Напомним, 27 февраля Верховная Рада приняла постановление, которым просит Кабинет министров создать Министерство по делам ветеранов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.