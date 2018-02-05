Без воды и продуктов. Военные пожаловались СМИ на условия перевозки

Военнослужащих 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил перевозят в ужасных условиях, сообщил Украинским новостям один из бойцов подразделения.

По его словам, при выведении из зоны боевых действий в конце апреля военные вынуждены были в ожидании поезда трое суток спать на железнодорожной платформе в Бахмуте Донецкой области.

После этого эшелон с военнослужащими около 10-15 часов стоял в Харькове, откуда поехал в Полтаву, где стоял на вокзале еще около 10 часов.

"В поезде жара... Нет воды, нет продуктов. Мы как-то выходим из положения, но мы же не с курорта едем!" - сказал военнослужащий.

По его словам, эшелон медленно двигается в сторону Киева.

Военный также отметил, что командование никак не отреагировало на призывы бойцов исправить ситуацию. Поэтому они призывают Генеральный штаб вмешаться и разобраться.

Напомним, 27 февраля Верховная Рада приняла постановление, которым просит Кабинет министров создать Министерство по делам ветеранов.

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Источник: korrespondent.net