Сегодня СНБО рассмотрит санкции против РФ

Совет национальной безопасности и обороны в среду, 2 мая, рассмотрит предложения по санкциям против Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию из АП.

Отмечается, что предложенные санкции будут аналогичны введенным ранее Соединенными Штатами Америки и европейскими странами.

"Заседание состоится сегодня во второй половине дня", - сообщили в администрации президента Украины.

Начало заседания СНБО запланировано на 17.00.

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству и СНБО Украины подготовить ограничительные меры в отношении РФ и синхронизировать их с санкциями США и европейскими странами.

Напомним, 6 апреля Минфин США объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

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Источник: korrespondent.net