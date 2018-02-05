Глава Госгеокадастра Закарпатья задержан на взятке в $200 тысяч

На взятке в размере 200 тысяч долларов задержан руководитель Государственного геокадастра в Закарпатской области, а также его заместитель. Об этом сообщила в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в среду, 2 мая.

По ее словам, ГПУ провела операцию совместно с Управлением защиты экономики Национальной полиции.

"Подробности позднее", – добавила Сарган.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день должность главы Госгеокадастра в Закарпатской области занимает Светлана Мельничук.

ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис дол керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться першочергові слідчі дії. Деталі згодом — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 2 мая 2018 г.

Ранее в Луцке при получении взяток задержали трех чиновников и судью. Тогда общий размер взяток составил 27 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net