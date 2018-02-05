Глава Госгеокадастра Закарпатья задержан на взятке в $200 тысяч

На взятке в размере 200 тысяч долларов задержан руководитель Государственного геокадастра в Закарпатской области, а также его заместитель. Об этом сообщила в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в среду, 2 мая.
По ее словам, ГПУ провела операцию совместно с Управлением защиты экономики Национальной полиции.
"Подробности позднее", – добавила Сарган.
Отметим, что по состоянию на сегодняшний день должность главы Госгеокадастра в Закарпатской области занимает Светлана Мельничук.
ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис дол керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться першочергові слідчі дії. Деталі згодом— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 2 мая 2018 г.
Источник: korrespondent.net
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