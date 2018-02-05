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02. 05. 2018

В Турции задержаны 33 человека за связи с Гюленом

В Турции задержаны 33 человека, которых власти страны подозревают в связях с организацией богослова Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает террористической. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в службах безопасности.

Задержания были проведены в ходе рейдов в восьми провинциях Турции. В Анкаре задержали четырех человек, после того, как прокуратуры Анкары и Измира выдали ордеры на арест 10 человек, подозреваемых в связях с организацией Гюлена.

Также в ходе операции в северо-западной провинции Бурса полиция задержала не менее 27 человек, еще двое были взяты под стражу в провинции Аксарай.

Ранее суды в южных и юго-восточных провинциях Турции приговорили 27 человек к различным тюремным срокам за причастность к организации Гюлена.

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Источник: korrespondent.net

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