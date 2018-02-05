В Ливии боевики напали на избирком: 16 погибших

В результате нападения террористов на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в столице Ливии – городе Триполи погибли 16 человек, еще 19 плучили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба минздрава Ливии в Facebook в среду, 2 мая.

По информации Аljazeera, атака произошла во время регистрации избирателей в преддверии выборов, которые запланированы на конец этого года. Правоохранители ликвидировали двух нападавших.

Ранее в Мали в результате нападения джихадистов погибли более 40 представителей народа туарегов. Нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях Авакасса и Андербаукане.

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Источник: korrespondent.net