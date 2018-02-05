В РФ зенитно-ракетный комплекс наехал на полицейское авто

В Москве машина зенитно-ракетного комплекса С-300 врезалась в автомобиль полиции. Об этом в среду, 2 мая, сообщают очевидцы в сообществе Синие ведерки в Фейсбуке.

Отмечается, что ДТП произошло 1 мая. Предположительно 3РК возвращался с репетиции парада ко Дню Победы.

На фотографии с места аварии видно, что после того, как ЗРК ударил полицейский автомобиль ВАЗ, его отбросило в другую легковую машину, которая стояла впереди.

В комментариях к фото свидетели уточняют, что пострадавших в ДТП нет, но сомневаются, что на ЗРК был оформлен полис ОСАГО.

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Источник: korrespondent.net