Лента RSS
Подписаться на ленту
02 мая 2018, среда, 17:21
+22°C
Завтра +26°C
+22°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
02. 05. 2018

В РФ зенитно-ракетный комплекс наехал на полицейское авто

В Москве машина зенитно-ракетного комплекса С-300 врезалась в автомобиль полиции. Об этом в среду, 2 мая, сообщают очевидцы в сообществе Синие ведерки в Фейсбуке.

Отмечается, что ДТП произошло 1 мая. Предположительно 3РК возвращался с репетиции парада ко Дню Победы.

На фотографии с места аварии видно, что после того, как ЗРК ударил полицейский автомобиль ВАЗ, его отбросило в другую легковую машину, которая стояла впереди.

В комментариях к фото свидетели уточняют, что пострадавших в ДТП нет, но сомневаются, что на ЗРК был оформлен полис ОСАГО.

Как сообщалось, в Киеве тягач с бронетехникой застрял под мостом.

Ранее ОБСЕ показала армаду военной техники под Луганском.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.