В зоопарке США показали новорожденного жирафа

В зоопарке Далласа показали новорожденного жирафа, сообщает ТСН. Малыш появился на свет в конце апреля, но еще не отходит от мамы.

Пока животные подпускают к себе лишь работника зоопарка. По его словам, малыш весит 60 килограммов при росте 1 метр 75 сантиметров.

Ранее в США семимесячная жирафа сбежала из детского зоопарка в городе Форт-Уэйн и несколько часов бегала по парковке.

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Источник: korrespondent.net