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02. 05. 2018

В Армении лидер протестов призывает разблокировать дороги

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать в 16.00 по киевскому времени все дороги в стране, чтобы позволить демонстрантам приехать на вечерний митинг, сообщает Спутник Армения.

"Призываю вас разблокировать все закрытые дороги и собраться на площади Республики, где в 19:00 назначен митинг. Мы должны разблокировать дороги, чтобы остальные наши друзья смогли попасть на митинг", - сказал Пашинян.

По его словам, вечером будет анонсирована важная новость. Депутат подчеркнул, что ситуация меняется каждую минуту.

Кроме того, Пашинян отметил, что акции протеста в среду были беспрецедентными.

"В Армении сегодня не осталось практически ни одной открытой дороги", - сказал он.

С утра среды сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, блокируют по всей республике улицы, автотрассы, железные дороги и мосты. Полиция в действия протестующих не вмешивается.

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Источник: korrespondent.net

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