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02. 05. 2018

Двум экс-беркутовцам сообщили о подозрении

Генпрокуратура сообщила о подозрении еще двум бывшим сотрудникам спецподразделения милиции Беркут в разгоне участников Евромайдана на Майдане Незалежности в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом в среду, 2 мая, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что бывшие милиционеры подозреваются в совершении преступления по статье о превышении власти и служебных полномочий, о незаконном воспрепятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом и составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Один подозреваемый до сих пор является сотрудником полиции.

В настоящее время в указанном эпизоде преступного противодействия протестным акциям сообщено о подозрении 22 лицам, в том числе восьми высокопоставленным и 12 правоохранителям. Объявлены в розыск 10 подозреваемых, обвинительные акты по 10 людям направлены в суд.

Ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана двум руководителям Нацполиции.

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Источник: korrespondent.net

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