В Госгеокадастре Закарпатья отрицают задержание начальника

В Главном управлении Госгеокадастра в Закарпатской области опровергают информацию Генпрокуратуры о задержании начальника главного управления и его заместителя за взяточничество. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в юридической службе управления в среду, 2 мая.

На данный момент никто не задержан, все сотрудники главного управления находятся на своих рабочих местах, сказал собеседник издания.

По его словам, в рабочих кабинетах руководителя управления и его заместителя прошли обыски, но денежные средства при этом, по словам юристов, не изымались.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о задержании руководителя Государственного геокадастра в Закарпатской области, а также его заместителя на взятке в размере 200 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net