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02. 05. 2018

Украина получит от США $10 миллионов на кибербезопасность

США предоставят 10 миллионов долларов на укрепление украинской кибербезопасности. Об этом сообщил заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в среду, 2 мая.

"Мы также обсудили вопросы кибербезопасности. Я могу сказать, что удвоим размер помощи в направлении укрепления кибербезопасности с 5 млн долларов до 10 млн долларов", - сказал Митчелл.

Ранее Митчелл был в Украине в ноябре 2017 года. Тогда он встретился с представителями власти и бизнеса.

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Источник: korrespondent.net

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