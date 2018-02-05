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02. 05. 2018

Гватемала начала перенос своего посольства в Израиле в Иерусалим

Гватемала начала процесс переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает The Times of Israel в среду, 2 мая.

По информации издания, началась перевозка мебели и оборудования в новое здание дипломатического представительства. Некоторые сотрудники посольства Гватемалы уже покинули свои служебные квартиры в Тель-Авиве и переехали в Иерусалим.

Ранее представители Гватемалы в Израиле перевезли в Иерусалим флаг страны.

"Я ездил посмотреть на флаг Гватемалы, развевающийся над Иерусалимом, в преддверии открытия посольства позднее в этом месяце. Дорогие друзья, добро пожаловать в нашу вечную столицу", – написал в Facebook премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ожидается, что 14 мая президент Гватемалы Джимми Моралес и глава МИД этой страны Сандра Джовель примут участие в официальной церемонии открытия посольства в Иерусалиме.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим − вечная столица Палестины. На улицах Иерусалима начались беспорядки.

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Источник: korrespondent.net

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