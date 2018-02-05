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02. 05. 2018

В Ивано-Франковске силой сгоняют школьников на церковный съезд

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается заставить учеников и медицинских работников принять участие в религиозном мероприятии Украинской греко-католической церкви. Об этом в среду, 2 мая, сообщает местный портал Заборона.

Так, согласно распоряжению, опубликованном на официальном сайте города, департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета должен 5 мая 2018 организовать участие выпускников 11 классов в ХХІІІ евхаристическом съезде учащейся молодежи Вы - свет мира, а полиция города - обеспечить безопасность движения в село Погоня, где состоится празднование.

Кроме учеников, в паломничестве должны принять участие медицинские работники. Свое распоряжение мэр обосновывает договором между исполнительным комитетом Ивано-Франковской совета и местной архиепархии УГКЦ, который чиновники подписали еще в 2003 году.

Ранее сообщалось, что студентов НПУ имени Н.П. Драгоманова во время учебного процесса отправили во Владимирский кафедральный собор на молебен.

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Источник: korrespondent.net

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