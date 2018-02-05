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02. 05. 2018

В Южной Корее дворник нашел в мусорном баке семь золотых слитков

Семь золотых слитков общей стоимостью 327 тыс. долларов нашел в мусорном контейнере южнокорейский дворник, сообщает South China Morning Post.

Неожиданная находка была найдена в одном из мусорных баков Международного аэропорта Инчхон.

Каждый слиток весит один килограмм.

В полиции предполагают, что от них кто-то избавился, вероятно, из страха быть пойманным.

В случае, если законный владелец золота не объявится в течение полугода, дворник станет владельцем слитков в соответствии с законом.

В случае появления владельца, дворник сможет получить от 5 до 20 процентов от рыночной цены золота, что равно от 163 тыс. до 653 тыс. долларов.

Однако, мужчина не получит ни копейки, если золото окажется связанным с преступностью.

Напомним, россияне искали золотые слитки, выпавшие из самолета.

Ранее киевлянин пытался переслать в Гонконг 24 кг купюр по одной гривне.

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Источник: korrespondent.net

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