В ЛНР заявили о переходе конфликта "в горячую стадию"

Конфликт на Донбассе перешел "в горячую стадию". Об этом сказал и.о. главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, сообщают сепаратистские СМИ в среду, 2 мая.

"Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей в Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию", – заявил Пасечник.

В качестве "подтверждения" он привел пример якобы артобстрела украинскими военными "парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста "МВД" ЛНР.

"Подобными действиями киевская власть планирует, как и в 2014 году, оставить жителей республики без света и связи, создать социальную напряженность внутри республики и подготовить почву для вторжения, ознаменовав таким образом прекращение АТО и начало полномасштабных действий операции объединенных сил (ООС)", – добавил Пасечник.

При этом, по его словам, "ЛНР направляет все силы на мирное строительство и обеспечение достойных условий жизни людей".

Ранее сообщалось, что за сутки 1 мая на Донбассе зафиксировали 52 обстрела по позициям ВСУ. Ранения получили двое военых.

Напомним, в штабе ООС пообещали "жесткий ответ на агрессию" со стороны сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net