Армения парализована. Власти уступили оппозиции

В Армении продолжается "бархатная революция", несмотря на уход Сержа Саргсяна с поста премьер-министра, как того требовали протестующие.

В Ереване и других городах Армении 2 мая сторонники оппозиции перекрыли улицы и автотрассы, а также железнодорожные пути.

Автомобильное движение в столице страны почти полностью остановлено, нарушена работа метро, по железной дороге не ходят поезда. Заблокированы входы в министерства юстиции, культуры и образования, а также другие учреждения. Армения оказалась парализована.

К вечеру правящая партия ссогласилась поддержать кандидата в премьер-министры от оппозиции. Корреспондент.net разбирался, почему "бархатная революция" в расцвете.

Тотальная забастовка

С утра среды в Армении десятки тысяч протестующих заблокированы трассы, прекращена работа метрополитена в Ереване и железнодорожных вокзалов, закрыта дорога в аэропорт Звартноц, перекрыты центральные улицы Еревана.

Остановлена работа парламента из-за того, что депутаты не смогли попасть на работу из-за объявленной забастовки. Из 105 депутатов добраться до зала заседаний смогли только 33, а для кворума необходимо 53 голосов.

Кроме того, активисты заблокировали здания министерства культуры и министерства образования Армении.

Блокирована была не только автомагистраль, ведущая на аэропорт, но и движение поездов из Еревана в Гюмри.

"Вся железная дорога не работает", - сказал пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.

В самом городе Гюмри люди пришли к мэрии и потребовали, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестующим.

В центре Еревана утром в среду также проходили акции протеста. Все основные улицы блокированы автомобилями и мусорными контейнерами.

С утра на площади Республики собрались протестующие с армянскими флагами. Они выстроились живой цепью на примыкающей к площади улице Амиряна, перекрыв по ней движение.

Одни водители, подъезжая к "блокпосту", сигналили и махали митингующим из окон. Другие пытались убедить демонстрантов пропустить машины на площадь, но митингующие не сдавались, даже когда автомобили ехали прямо на них, пишут СМИ.

Активисты заблокировали вход в супермаркет / Sputnik

Ряды протестующих пополняют сотрудники крупных торговых сетей, заводов и фабрик, развлекательных заведений, больших и мелких компаний.

Те, кто не участвует в акциях гражданского неповиновения, вынуждены идти пешком кто в аэропорт, а кто в соседний город.

Музыкант Тигран Амасян шел в аэропорт пешком / Sputnik

Среди них оказался всемирно известный армянский джазмен Тигран Амасян, у которого на 3 мая назначен концерт в Санкт-Петербурге: фото музыканта с багажом на пути в ереванский аэропорт Звартноц разошлись по соцсетям.

Армения в полном коллапсе, объявленная оппозицией "бархатная революция" - в расцвете. Полиция в происходящее не вмешивается.

Cмотрите фотогалерею: Армения парализована. Власти уступили оппозиции

Что стало причиной новых протестов

1 мая в парламенте Армении провалилось голосование по кандидатуре премьер-министра. На этот пост был зарегистрирован единственный претендент - лидер уличных протестов последних недель, глава фракции Елк Никол Пашинян.

За него проголосовали 45 депутатов. Против - 56. В зале присутствовали 103 депутата, двое не голосовали, а еще двоих не было на заседании.

Кандидату отказали в поддержке парламентарии от правящей Республиканской партии (58 мест в парламенте из 105), лидером которой является экс-премьер Серж Саргсян, покинувший свой пост под давлением протестующих 23 апреля.

Глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что его и его коллег кандидатура Никола Пашиняна не устроила.

Никол Пашинян / Sputnik

Пашинян перед голосованием призвал депутатов сделать верный выбор. Но пообещал, что из парламента направится на площадь Республики, где собрались его сторонники.

При этом Пашинян отметил, что в стране не будет никаких потрясений и столкновений, поскольку нет силы, которая могла бы противостоять народу. И уехал из парламента к протестующим.

Он призвал начать с утра среды всеобщую забастовку, которая будет продолжаться до смены власти, и заблокировать дороги, метро и аэропорт.

"Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Если увидите республиканцев - не трогайте их. Считайте, что их больше в Армении не существует", - заявил он.

Власти пошли на уступки

Вечером 2 мая Республиканская партия Армении, занимающая большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата в премьер-министры, которого выдвинет одна треть депутатов.

Своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет. Три другие партии, представленные в парламенте (в сумме они занимают 47 из 105 мест), поддерживают лидера оппозиционного движения Пашиняна.

"Понимая важность развития для страны и считая ее императивом, партия заявляет, что в республике 8 мая будет законно избранный премьер-министр. Республиканская партия Армении своего кандидата не выдвинет", - сказал лидер партии.

Заседание парламента, на котором предстоит избрать премьер-министра, состоится 8 мая.

Если и она провалится, законодательный орган должен быть распущен и проведены досрочные выборы.

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Источник: korrespondent.net