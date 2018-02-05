Армения парализована. Власти уступили оппозиции

В Армении продолжается "бархатная революция", несмотря на уход Сержа Саргсяна с поста премьер-министра, как того требовали протестующие.
В Ереване и других городах Армении 2 мая сторонники оппозиции перекрыли улицы и автотрассы, а также железнодорожные пути.
Автомобильное движение в столице страны почти полностью остановлено, нарушена работа метро, по железной дороге не ходят поезда. Заблокированы входы в министерства юстиции, культуры и образования, а также другие учреждения. Армения оказалась парализована.
К вечеру правящая партия ссогласилась поддержать кандидата в премьер-министры от оппозиции. Корреспондент.net разбирался, почему "бархатная революция" в расцвете.
Тотальная забастовка
С утра среды в Армении десятки тысяч протестующих заблокированы трассы, прекращена работа метрополитена в Ереване и железнодорожных вокзалов, закрыта дорога в аэропорт Звартноц, перекрыты центральные улицы Еревана.
Остановлена работа парламента из-за того, что депутаты не смогли попасть на работу из-за объявленной забастовки. Из 105 депутатов добраться до зала заседаний смогли только 33, а для кворума необходимо 53 голосов.
Кроме того, активисты заблокировали здания министерства культуры и министерства образования Армении.
Блокирована была не только автомагистраль, ведущая на аэропорт, но и движение поездов из Еревана в Гюмри.
"Вся железная дорога не работает", - сказал пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.
В самом городе Гюмри люди пришли к мэрии и потребовали, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестующим.
В центре Еревана утром в среду также проходили акции протеста. Все основные улицы блокированы автомобилями и мусорными контейнерами.
С утра на площади Республики собрались протестующие с армянскими флагами. Они выстроились живой цепью на примыкающей к площади улице Амиряна, перекрыв по ней движение.
Одни водители, подъезжая к "блокпосту", сигналили и махали митингующим из окон. Другие пытались убедить демонстрантов пропустить машины на площадь, но митингующие не сдавались, даже когда автомобили ехали прямо на них, пишут СМИ.
Ряды протестующих пополняют сотрудники крупных торговых сетей, заводов и фабрик, развлекательных заведений, больших и мелких компаний.
Те, кто не участвует в акциях гражданского неповиновения, вынуждены идти пешком кто в аэропорт, а кто в соседний город.
Среди них оказался всемирно известный армянский джазмен Тигран Амасян, у которого на 3 мая назначен концерт в Санкт-Петербурге: фото музыканта с багажом на пути в ереванский аэропорт Звартноц разошлись по соцсетям.
Армения в полном коллапсе, объявленная оппозицией "бархатная революция" - в расцвете. Полиция в происходящее не вмешивается.
Cмотрите фотогалерею: Армения парализована. Власти уступили оппозиции
Что стало причиной новых протестов
1 мая в парламенте Армении провалилось голосование по кандидатуре премьер-министра. На этот пост был зарегистрирован единственный претендент - лидер уличных протестов последних недель, глава фракции Елк Никол Пашинян.
За него проголосовали 45 депутатов. Против - 56. В зале присутствовали 103 депутата, двое не голосовали, а еще двоих не было на заседании.
Кандидату отказали в поддержке парламентарии от правящей Республиканской партии (58 мест в парламенте из 105), лидером которой является экс-премьер Серж Саргсян, покинувший свой пост под давлением протестующих 23 апреля.
Глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что его и его коллег кандидатура Никола Пашиняна не устроила.
Пашинян перед голосованием призвал депутатов сделать верный выбор. Но пообещал, что из парламента направится на площадь Республики, где собрались его сторонники.
При этом Пашинян отметил, что в стране не будет никаких потрясений и столкновений, поскольку нет силы, которая могла бы противостоять народу. И уехал из парламента к протестующим.
Он призвал начать с утра среды всеобщую забастовку, которая будет продолжаться до смены власти, и заблокировать дороги, метро и аэропорт.
"Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Если увидите республиканцев - не трогайте их. Считайте, что их больше в Армении не существует", - заявил он.
Власти пошли на уступки
Вечером 2 мая Республиканская партия Армении, занимающая большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата в премьер-министры, которого выдвинет одна треть депутатов.
Своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет. Три другие партии, представленные в парламенте (в сумме они занимают 47 из 105 мест), поддерживают лидера оппозиционного движения Пашиняна.
"Понимая важность развития для страны и считая ее императивом, партия заявляет, что в республике 8 мая будет законно избранный премьер-министр. Республиканская партия Армении своего кандидата не выдвинет", - сказал лидер партии.
Заседание парламента, на котором предстоит избрать премьер-министра, состоится 8 мая.
Если и она провалится, законодательный орган должен быть распущен и проведены досрочные выборы.
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Источник: korrespondent.net
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