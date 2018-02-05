Нападавшего на Найема взяли под домашний арест

Одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда Саитова взяли под круглосуточный домашний арест до 30 июня. Об этом в среду, 2 мая, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что заседание длилось 2 часа. Прокурор ходатайствовал о лишении свободы без права внесения залога, адвокат просил домашний арест.

"Суд рассмотрел все доказательства, сообщил, что сторона обвинения не доказала, что Саитов может влиять на свидетелей или скрываться от следствия", - говорится в сообщении.

Обвиняемого Саитова подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Ожидаются еще два судебных заседания по избранию меры пресечения задержанным 30 апреля лицам, которым инкриминируют нападение на Мустафу Найема.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева народный депутат Мустафа Найем получил телесные повреждения.

Позже стало известно, что полиция задержала 3 участников конфликта, среди которых два гражданина России и один - Украины. В частности, были задержаны Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р., Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Четвертого фигуранта инцидента, подозреваемого в нанесении депутату удара в лицо, объявили в розыск.

Вчера в прокуратуре Киева заявили, что мужчина, который нанес Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, покинул территорию Украины через два часа после инцидента на самолете Киев-Баку.

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Источник: korrespondent.net