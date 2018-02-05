Правящая партия Армении не будет бороться за пост премьера

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра и поддержит оппозиционного. Об этом сообщает Спутник Армения со ссылкой на лидера фракции РПА Ваграма Багдасаряна в среду, 2 мая.

"Пусть одна треть депутатов выдвинет единого кандидата, и мы его поддержим", – сказал Багдасарян.

Он заверил, что Республиканская партия Армении своего кандидата не выдвинет.

"Понимая важность развития для страны, и считая ее императивом, партия заявляет, что в республике 8 мая будет законно избранный премьер-министр", – добавил он.

Багдасарян призвал демонстрантов больше не блокировать дороги в Ереване и в стране, в том числе ведущие в аэропорт, а также железную дорогу и метро, и вернуться в конституционное поле.

Отметим, одну треть депутатов (минимум 35 голосов) могут набрать блок Царукян и какая-либо из двух фракций – Дашнакцутюн и Елк (либо все они вместе).

Накануне парламент Армении не сумел избрать оппозиционера Никола Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против – 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

После этого оппозиция объявила забастовку и начала активно блокировать дороги по всей Армении.

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Источник: korrespondent.net