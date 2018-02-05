Украина вводит новые санкции против России

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины приняли решение о продлении старых и введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом в среду, 2 мая, сообщается на сайте СНБО.

В СНБО уточнили, что вводят персональные экономические и другие ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран Евросоюза.

Как отметили в СНБО, санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в аннексированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, представителей российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

"Также введены санкции в отношении лиц, которые причастны к информационной и киберагрессии против нашей страны, противоправных действий против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное", - отметили в СНБО.

Кроме этого, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Совет нацбезопасности и обороны также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений.

Ранее представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий призвал Евросоюз ввести персональные санкции против близкого окружения президента России Владимира Путина.

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Источник: korrespondent.net