Не раскроют никогда? Годовщина трагедии в Одессе

События 2 мая 2014 года в Одессе сейчас в украинском обществе трактуются по-разному. Это можно заметить и по сегодняшнему отмечанию этих событий.

Для одних это трагедия, для других – праздник, чуть ли не “освобождение Одессы”.

Внести ясность в трактовку событий 2 мая могло бы следствие, но оно до сих пор не завершено, виновные в массовой гибели людей не наказаны.

Следствие без результата

Столкновения в Одессе 4 года назад начались в центре города на улице Греческой. С одной стороны в столкновениях принимали участие сторонники Евромайдана и футбольные фанаты клубов "Черноморец" и "Металлист", которые вышли на марш "За единую Украину". Противостояли им сторонники так называемого Антимайдана.

Затем столкновения переместились к Дому профсоюзов в район железнодорожного вокзала на Куликово поле, где размещался палаточный лагерь "антимайдановцев". Там были подожжены и палаточный лагерь, и Дом профсоюзов.

Сейчас дело 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных.

Наиболее изученными считаются события на улице Греческой. По официальной версии прокуратуры там произошла "провокация пророссийской группировки "Одесская дружина", что и привело к трагедии. Следствие определило 19 ключевых участников "провокации". Но 18 сентября 2017 года Ильичевский суд Одесской области признал сторонников Антимайдана невиновными по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади. После такого решения суда под его зданием начались беспорядки. Радикально настроенные активисты подрались с правоохранителями. В итоге, освободили в суде не всех антимайдановцев. Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, прямо в зале суда уведомили о подозрении по новому делу – посягательство на территориальную целостность Украины. Они вернулись в СИЗО.

Что касается событий на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, то обвиняемым по делу проходит всего один человек — активист "Куликова поля" Юрий Трофимов. Но в 2014 году его обменялив Россию на украинских военнопленных.

Дела были возбуждены также против двоих евромайдановцев, но они уже закрыты.

Перспектив нет

Эксперт Харьковской правозащитной группы Александр Павличенко считает, что реальные перспективы завершить расследование и наказать всех, кто должен понести ответственность, не очень оптимистичны.

«Это дело остается одной из не совсем выясненных страниц в компании по захвату РФ украинских городов. Одесса была одним из таких форпостов, который должен был упасть на колени перед Россией в рамках этого захвата, начиная от Крыма и через Донбасс на юг Украины. Этого не произошло», – отметил Павличенко.

По его словам, события были широко освещены, поэтому можно составить четкую картину и понять, что произошло, но только снаружи.

«Кто виноват в гибели людей в таком количестве? Как могло произойти отравление? Чем? К сожалению, здесь есть вопросы. И, к сожалению, Украину обвиняют в том, что расследование происходит ненадлежащим образом. Соответственно, эти вопросы могут подниматься теми, кто имеет больше информации по поводу того, что произошло в Одессе», – уточнил эксперт.

По его мнению, исходя из такого положения вещей можно предположить, что раскрывать все или устанавливать каким-то образом истину, пока, к сожалению, для кого-то политически нецелесообразно. «Если бы хотели наоборот, то уже сделали бы», – добавил он.

Правозащитник напомнил, что расследования дел Майдана таже тянутся. Он не исключил, что это все звенья одной цепи.

“Одесса используется противной стороной как символ жестокой расправы с теми, кто выступал против украинской власти. Нужно было бы провести открытое расследование, чтобы больше не возникал вопрос, что произошло в Одессе 2 мая. То, что это произошло с определенной провокацией при содействии сил правоохранителей, которые поддерживали противоположную сторону, ясно, но что произошло в Доме профсоюзов и каким образом? Должна быть поставлена ​​однозначная точка”, – подчеркнул Павличенко.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта уверен, что дело 2 мая не будет раскрыто.

“За прошедшие 4 года ничего не произошло со следствием кроме микроскопических попыток и очень однобокого осуждения ситуации на уровне того, что произошло на Греческой площади. Такое впечатление, что массовое убийство людей на Куликовом поле вообще следствием исключено как нечто важное для самого расследования. А ведь узловая трагедия и жуткая драма произошла не на Греческой площади, а на Куликовом поле. Считаю, что власти абсолютно не выгодно и никогда при нынешнем раскладе правоохранительной системы, ее руководства это преступление раскрыто не будет. Потому что все, что связанно с трагедией в Одессе абсолютно политически заангажировано. Для всех людей очевидно, что там был спровоцирован обоюдный конфликт. Он изначально готовился для того, чтобы снести палатки на Куликовом поле. В тот момент людям, пришедшим к власти, было важно показать свою способность абсолютно беспощадно и жестоко подавить любые проявления инакомыслия против себя»,- заявил эксперт.

Сегодняшние события

Сегодня в Одессе одни несли цветы к Дому профсоюзу, а другие проводили марш.

На Куликовом поле участники памятного митинга выпустили в небо голубей.На многих митингующих были надеты футболки с портретами и именами погибших в Доме профсоюзов. Провокаций, стычек не было. Хотя националисты приближались к митингу. Правопорядок охраняли 2,5 тысячи правоохранителей и бойцы Нацгвардии.

В итоге на Привокзальной площади рядом с Куликовым полем был избит одессит Михаил Ильин, который нес цветы на Куликово поле. Нападение совершили радикалы из организации "Уличный фронт".

Вечером в Одессе прошел марш националистов. В нем приняли участие представители партий “Национальный корпус” и “Свобода”. Всего собралось до тысячи человек. Националисты скандировали: "Одесса - это Украина" и "Москалей на ножи". На митинге, которым завершился марш лидер “Свободы” Олег Тягнибок заявил, что 2 мая должно стать общенациональным праздником.

Источник: korrespondent.net