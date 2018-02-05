На Прикарпатье погиб турист из Польши

На Прикарпатье молния убила 33-летнего туриста из Польши. Об этом говорится в сюжете ТСН от среды, 2 мая.

Погибший вместе с земляками сплавлялся на байдарках Прутом. Друзья видели, как разряд молнии попал в мужчину, когда тот был посреди реки.

Спасатели удивляются, как опытные путешественники проигнорировали элементарные правила безопасности.

Напомним, ранее в Карпатах во время восхождения на Говерлу погиб турист из Хорватии.

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Источник: korrespondent.net