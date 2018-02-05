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02. 05. 2018

В США разбился военно-транспортный самолет

Вблизи города Саванна, штат Джорджия, в среду, 2 мая, произошла авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules, который принадлежал Национальной гвардии США. Об этом сообщает Reuters.

В Нацгвардии США подтвердили, что потеряли транспортный самолет С-130 Hercules в штате Джорджия. Однако пресс-секретарь военного ведомства не уточнил количество персонала, находившегося на борту в момент падения.

По информации местного агентства по реагированию на чрезвычайные ситуации, военный самолет упал в околицах города Саванна. Пока неизвестно, пострадали ли от авиакатастрофы люди и инфраструктура в этом районе.

Ранее в США разбился вертолет, погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net

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