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03. 05. 2018

Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на Найема

 
Шевченковский районный суд Киева в ходе заседание по делу о нападении на Мустафу Найема избрал меру пресечения для третьего подозреваемого в виде ночного домашнего ареста до 30 июня, сообщает РБК-Украина. 
 
Так, суд запретил Умолту Темербулатову покидать место его проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев. 
 
Ранее 2 мая в ходе судебных заседаний была избрана мера пресечения для двух подозреваемых по делу о нападении на нардепа.

Нападение на Найема: подробности и реакция сети
 
Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева. В ходе расследования полиция задержала троих участников конфликта, еще одному злоумышленнику удалось скрыться. 

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Источник: korrespondent.net

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