Порошенко наградил Турчинова орденом

Президент Петр Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 2 мая.

"За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения", – говорится в указе.

Также орденом За заслуги І степени награжден генеральный директор Киевского конструкторского бюро Луч Олег Коростелев и орденом За заслуги ІІ степени – и. о. генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.



Порошенко наградил 108 военнослужащих орденами и медалями

Напомним, ранее Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом За заслуги III степени.

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Источник: korrespondent.net