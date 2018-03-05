Лента RSS
Подписаться на ленту
03 мая 2018, четверг, 05:44
+27°C
Завтра +28°C
+27°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
03. 05. 2018

В США снимут фильм о жизненном пути Трампа

 
Американский журналист Гэбриэл Шерман намерен написать сценарий к фильму об американском президенте Дональде Трампе, пишет Hollywood Reporter.
 
Планируемое название картины – Ученик (The Apprentice). В фильме речь пойдет о восхождении Трампа к власти. 
 
Шерман является журналистом Vanity Fair, и по его собственным словам он освещает деятельность Трампа "уже на протяжении более 15 лет".
 
"Я давно восхищен его историей происхождения", – заявил журналист.

Трамп сам сочинил справку о своем здоровье − CNN
 
Ранее сообщалось, что книга журналиста Майкла Вулфа о президенте США Дональде Трампе ляжет в основу телесериала.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.