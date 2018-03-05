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03. 05. 2018

На Донбассе уменьшилось количество взрывов – ОБСЕ

 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 мая. 
 
Что касается взрывов, то в Донецкой области было зафиксировано 36 против около 90 за предыдущий период, а в Луганской – два взрыва против десяти накануне. 
 
Также сообщается, что беспилотный летательный аппарат СММ (БПЛА) зафиксировал военнослужащих, которые целились и стреляли по БПЛА возле Катериновки, еще один БПЛА глушили возле Богдановки. 
 
Отмечается, что на материалах фото- и видеофиксации БПЛА, который 30 апреля пролетал над позицией Вооруженных сил Украины в районе Катериновки были замечены два военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые наводили автоматы в направлении БПЛА, и дым, поднимающийся из оружия. 

ОБСЕ: На Донбассе местные жители блокируют патрули
 
Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции.

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Источник: korrespondent.net

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