Трамп сменил адвоката по "российскому делу"



Президент США Дональд Трамп сменил адвоката, которые будет защищать его в рамках так называемого "российского дела". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

На место адвоката Тая Кобба придет адвокат Эммет Флад, который работал на бывшего президента Билла Клинтона, когда рассматривался вопрос об его импичменте.

Флад будет "представлять интересы президента и администрации в охоте не ведьм вокруг России", отметила Сандерс.

По ее словам, Кобб отправится в отставку в течение месяца.



Дело о связях Трампа с РФ: Вынесен первый приговор

Напомним, США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

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Источник: korrespondent.net