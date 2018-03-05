Ким Чен Ын оттолкнул фотографа за попытку снять его супругу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын оттолкнул в сторону фотографа, который пытался заснять его жену Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Видео случившегося опубликовало издание The Mirror.

Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру.







Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу По информации издания, это первый случай, когда кто-то из лидеров КНДР берет на встречу с президентом Южной Корее свою супругу.

Напомним, 27 апреля лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net