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03. 05. 2018

Ким Чен Ын оттолкнул фотографа за попытку снять его супругу

 
Северокорейский лидер Ким Чен Ын оттолкнул в сторону фотографа, который пытался заснять его жену Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Видео случившегося опубликовало издание The Mirror.
 
Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру.
 
По информации издания, это первый случай, когда кто-то из лидеров КНДР берет на встречу с президентом Южной Корее свою супругу.


Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу
 
Напомним, 27 апреля лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net

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