Итоги 02.05: Трагедия 2 мая, санкции против России

Суд США обязал Иран выплатить компенсации родным жертв 11 сентября

Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября.

Согласно решению суда, Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим иранские власти должны выплатить компенсацию родственникам погибших.

Украина решила ввести новые санкции против России

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины приняли решение о продлении старых и введении новых санкций против Российской Федерации.

Вводятся персональные экономические и другие ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран Евросоюза.

Протесты в Армении парализовали страну

В Ереване и других городах Армении сторонники оппозиции перекрыли улицы и автотрассы, а также железнодорожные пути. Автомобильное движение в столице страны почти полностью остановлено, нарушена работа метро, по железной дороге не ходят поезда. Заблокированы входы в министерства юстиции, культуры и образования, а также другие учреждения.

К вечеру 2 мая правящая партия согласилась поддержать кандидата в премьер-министры от оппозиции.

В Одессе почтили жертв трагедии 2 мая 2014 года

В Одессе прошли мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине столкновений и пожара в Доме профсоюзов 20 мая 2014 года. В городе были беспрецедентные меры безопасности: Соборную площадь и Куликово поле обнесли железными заборами, людей пропускали через металлодетекторы.

Около тысячи человек приняли участие в акции националистов под названием Марш украинского порядка.

Не раскроют никогда? Годовщина трагедии в Одессе

Правопорядок в городе обеспечивали более 2,5 тысячи правоохранителей. Произошла стычка между сторонниками антимайдана и проукраинскими горожанами. Полицейские задержали трех человек.

Суд отправил под домашний арест нападавших на Найема

Троих подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема в центре Киеве 30 апреля взяли под домашний арест до 30 июня. Так, на два месяца отправили под домашний арест Ахмеда-Абубакаровича Саитова, Умолта Темербулатова и Магомеда-Салиха Саитова.

Cambridge Analytica начала процедуру банкротства из-за скандала с Facebook

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica через полтора месяца после того, как СМИ сообщили, что она незаконно получила данные нескольких десятков миллионов пользователей Facebook, начала процедуру банкротства в Великобритании.

Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого

Президент Петр Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени.

"За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения", – говорится в указе президента.

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Источник: korrespondent.net