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03. 05. 2018

Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря

Китай разместил свои ракеты класса земля-корабль и земля-воздух на трех островах архипелага Наньша, территориальную принадлежность которого оспаривает ряд стран региона. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает американский телеканал CNBC.

В частности, канал ссылается на источники, которые утверждают, что разведывательные данные США свидетельствуют о размещении китайских ракет на островах Fiery Cross Reef, Subi Reef и Mischief Reef в последние 30 дней.

Как известно, территорию островов Наньша оспаривают шесть государств: Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Ранее сообщалось, что Китай принял на вооружение новые баллистические ракеты.

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Источник: korrespondent.net

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